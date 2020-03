Bordils i Cervià de Ter s'uneixen a la Xarxa Gironina de Cafè Teatre

El circuit d'espectacles professionals Xarxa Gironina de Cafè Teatre ha de comptar aquest darrer trimestre amb 29 funcions repartides entre vuit municipis, tot i que probablement alguns s'hauran d'anul·lar a causa de l'estat d'alarma pel coronavirus. El cicle va iniciar-se a l'octubre i està previst que acabi el 7 de juliol. L'últim tram de temporada, que segons l'organització ha destacat «per la seva qualitat i per oferir una programació molt paritària entre homes i dones», té programats setze espectacles diferents. La proposta de la Xarxa Gironina de Cafè Teatre es configura amb una programació d'arts escèniques que barreja diferents disciplines com el clown, els monòlegs, els contes i les titelles per adults, les lectures dramatitzades, o la màgia, entre d'altres.

Aquest trimestre s'incorporen al projecte els municipis de Bordils i Cervià de Ter, que se sumen a la Xarxa amb els espais d'El Casal i El Monestir de Santa Maria de Cervià, respectivament. Les Nits del Casal de Bordils tindran lloc a les nou del vespre al Casal de Bordils i Les Nits del Monestir de Cervià de Ter a les vuit. En ambdós casos estan previstos pels divendres de primavera.

Espectacles a diversos pobles

La resta de la Xarxa la formen Les Nits del Centre a l'Espai d'arts escèniques de Sarrià de Dalt, Les Nits de Can Gruart, al centre cultural de Vilablareix; Les Nits de la Coma, a Cassà de La Selva; Les Nits de les Vídues a l'espai cultural de Llagostera, Les Nits de l'Antic Casino de Castell d'Aro i Les Nits del Barri del Convent al claustre del Convent dels Franciscans de la Bisbal d'Empordà.

Segons la programació inicial, que ara es veurà alterada, entre abril i juliol de 2020 la Xarxa té previst comptar amb l'espectacle Anselm & Jar de Linibohemia, amb la participació de l'actor blanenc José Luis Gallardo; la clown Cristina Solé amb Home; el veterà actor de comèdia Carlo-Mô; la companyia Sietedemayo; l'espectacle de micropoesia i música Soy mujer que tú, que clourà el cicle a Cassà de la Selva; els contes per a adults de Rubén Martínez Santana; la presentació del nou espectacle de Juancallate; el show de techno-humor de Las Loopes; l'homenatge a la padrina Marieta a càrrec de Jordi Palet i Puig; i el nou espectacle de l'artista Marta Renyer al capdavant de la companyia La Intrèpida, que clourà la temporada.

Presència d'artistes gironins

A més, també tindrà lloc la presentació del darrer espectacle -encara en procés- de la ballarina Laura Miralbés i es comptarà amb la presència d'artistes gironins com Fèlix Brunet, el duet d'improvisació Vergüenza Ajena, el pallasso Claret-Clown i Swellen.