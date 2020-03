Elisabet Benavent lluita contra els rols de gènere en la seva última novel·la

Els contes clàssics estan «plens d'estereotips que ens hem cregut». Així ho va assegurar l'escriptora Elisabet Benavent -o BetaCoqueta, com és coneguda a les xarxes socials- durant la presentació a València de la seva nova novel·la, Un cuento perfecto. L'últim treball de la valenciana qüestiona els rols de gènere i els contextualitza en els temps actuals: «És el moment de començar a canviar i a explicar a les nenes que no estan obligades a ser només princeses, sinó que també poden ser pirates».

Es tracta d'una història protagonitzada per una noia que aparentment ho té tot i un noi que no té res. El significat de l'èxit és un dels conceptes que més entren en joc durant la novel·la, amb l'objectiu de reflexionar sobre les imposicions socials, la pressió de grup i l'autoexigència, sempre amb l'ús de la ironia i l'humor. En David, el protagonista, «és el més feminista dels personatges masculins, no té prejudicis, mentre que la Margot és una dona forta que va creixent a mesura que connecta amb les seves emocions», explica. L'autora també assegura que la novel·la té un final «sorprenent».

Una molt bona acollida

Benavent celebra l'acollida que ha tingut el llibre: «La gent jove està més oberta als canvis, però a l'hora de rebre aquesta novel·la no hi ha hagut diferències generacionals», assegura l'escriptora, que explica que té seguidors de totes les edats.

L'escriptora justifica aquesta varietat generacional en els seus seguidors al fet que «al final, tots partim d'un imaginari comú d'emocions universals» i la literatura que ella cultiva «es fa preguntes sobre com gestionar l'experiència vital».

D'entre els propers treballs de Benavent es troba l'estrena a Netflix de la saga Valeria. La prolífica escriptora assegura «haver-se divertit molts amb els primers capítols». Una altra de les seves obres, Canciones y recuerdos, passarà a la gran pantalla el 2021.