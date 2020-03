Goran Bregovic, Andrea Motis, Sanjosex i el Petit de Cal Eril completen el cartell del festival Ítaca

El músic serbi Goran Bregovic actuarà a la platja de Port Bo de Calella de Palafrugell (Baix Empordà) el 5 de juliol tancant la vuitena edició del festival l'Ítaca que es farà des de l'abril fins al juliol. És un dels darrers noms confirmats d'una programació que també comptarà amb les actuacions d'Andrea Motis, Sanjosex, El Petit de Cal Eril i l'Orchestra Fireluche i Pau Riba que se sumen a als que ja s'havien anunciat des de fa unes setmanes, com són Caravan Palace, Ana Tijoux, Lágrimas de Sangre, Els Amics de les Arts, Manel i Balkan Paradise Orchestra, entre d'altres. Aquesta edició aposta també per la paritat, amb el 50% de dones artistes. La presentació s'ha fet online per xarxes socials pel coronavirus.