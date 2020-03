Música "indie" pel confinar-se a gust

Després de la bona acollida del Yo Me Quedo en Casa, celebrat aquest cap de setmana a través d'Instagram i en el qual van participar artistes com Rozalén, Alfred García o Nil Moliner, entre molts altres, arriba el primer Cuarentena Fest. Al llarg de tota la setmana, diversos artistes de l'escena independent oferiran en streaming breus actuacions amb l'objectiu d'amenitzar amb música en directe el confinament de la població.

La iniciativa, que sorgeix de diversos col·lectius vinculats amb la música independent, compta per ara amb programació diària fins al divendres 27 de març. Els blanencs Kids From Mars, Adriana Proenza, Marcelo Criminal, Pavvla, Papá Topo, El Petit de Cal Eril, Cariño o Apartamentos Acapulco són alguns dels artistes que es presten a oferir la seva música per animar als confinats.

Tots els concerts es podran seguir cada dia des de les 7 de la tarda i fins passades les 10 de la nit a través del portal creat per a l'ocasió.