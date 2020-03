Chris Martin interpreta temes des de casa per animar la quarantena

Amb totes les gires i concerts paralitzats arreu del món, el món de la música busca fórmules per animar als seus seguidors, ajudant-los també a sobreviure a la quarantena. Un dels últims a fer-ho ha estat Chris Martin. El cantant de Coldplay va oferir aquest dilluns un directe a través del seu perfil de la seva banda a Instagram, en el qual va interpretar algunes de les peticions que els seus seguidors li van fer arribar. Al llarg d'aquest directe, el músic britànic va interpretar diversos temes del repertori de la banda en un format acústic (piano i guitarra). No hi van faltar cançons emblemàtiques com Viva la Vida, Yellow o Clocks, entre moltes d'altres.

El músic va aprofitar el directe per animar als seus seguidors a quedar-se a casa per combatre l'epidèmia del coronavirus. El concert en streaming forma part de la iniciativa Together, at home (Junts, a casa), amb la qual diversos artistes de talla mundial aniran interpretant temes propis a través de les xarxes socials mentre duri la quarantena. Al final del directe, Chris Martin va animar al músic John Legend a sumar-se a la iniciativa.