L'exposició més representativa de Dalí a Rússia tanca abans d'hora pel coronavirus

L'exposició més completa de Salvador a Dalí a Rússia, amb participació de la Fundació Gala-Dalí, ha tancat aquest dimarts les portes una setmana abans del previst a causa del coronavirus. La Fundació Link of Times i el Museu Fabergé de Moscou, organitzadors de la mostra, han lamentat a la seva web el tancament anticipat per "l'amenaça de propagació" del virus, i han assegurat prendre la decisió per "mantenir la seguretat dels visitants".

L'exposició Salvador Dalí. Magic Art acollia al Centre Manege de Moscou des del 28 de gener fins al 25 de març més de 180 obres de l'artista empordanès, entre els quals pintures, dibuixos, aquarel·les i gravats. La mostra ha tingut una popularitat molt elevada a la capital russa, ha assegurat la institució.

També s'hi han pogut veure peces provinents del Museu Reina Sofia i de col·leccions privades europees. Algunes de les obres que s'han exhibit han estat L'home invisible (1929-32), El sentit de la velocitat (1931), L'Àngelus arquitectònic de Millet (1933) o Màxima velocitat de la Madonna de Rafael (1954).