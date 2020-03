Mor l'artista Ramon Maria Carrera, l'autor de l'àngel de la Catedral de Girona

L'escultor i pintor banyolí Ramon Maria Carrera, autor, entre d'altres, de l'àngel de la Catedral de Girona i les granotes del parc Central, ha mort aquest dimarts, segons ha informat la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga a través de Twitter, on ha lamentat la defuncií. Carrera va compaginar la seva tasca artística -amb la docència.

Nascut a Banyoles el 1925, era fill de l'escultor Joan Carrera. Va rebre lliçons d'art a l'Escola Municipal de Belles Arts de Girona i a l'Acadèmia de Joan Orihuel. L'any 1946, va ingressar a l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. Seguint els passos del seu pare, Carrera també es va dedicar a la docència i va ocupar la càtedra de professor d'Escultura a l'Escola de Belles Arts de Girona.

Com a escultor, el seu llegat compta tant amb obres de temàtica religiosa com profana. Entre les més emblemàtiques hi ha l'àngel de la Catedral de Girona, del 1968; un conjunt de peces de la Clínica Salus Infirmorum de Banyoles o el Relleu de Santa Elena, a la clínica San José de Madrid. Seus són també el Noi llegint del col·legi banyolí Baldiri Reixach o les granotes del parc Central.

Les seves creacions s'han pogut veure en exposicions a Girona, Banyoles, Barcelona o Vic.