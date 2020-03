Els floristes mantenen Sant Jordi si les botigues estan obertes i lamenten un ajornament «no consensuat»

El Gremi de Floristes de Catalunya aposta per mantenir la venda de roses per Sant Jordi, el 23 d'abril, si els establiments ja estan oberts i s'han posat a disposició de les institucions per treballar perquè "així sigui possible. Ho han manifestat un dia després que la Cambra del Llibre de Catalunya acordés celebrar el Dia del Llibre, al marge del 23 d'abril i ajornar les tradicionals parades al carrer i la signatura d'exemplars per part d'autors en una data abans de les vacances d'estiu. El Gremi de Floristes ha manifestat que aquesta decisió "de cap manera és una resolució conjunta ni consensuada amb el Gremi de Floristes, com a representant del sector de la flor i la rosa". Ha assegurat que "ningú ni cap entitat pot ajornar la Diada".

El Gremi de Floristes ha assegurat que "ningú ni cap entitat pot ajornar la Diada, entesa com la manifestació de la rosa i el llibre", excepte, ha afegit, que es mantingui l'actual estat d'alarma declarat per tal de fer front a la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus a tota Espanya" i que, per tant, les floristeries estiguin tancades per evitar la propagació del virus entre la ciutadania.

Ha considerat que si el 23 d'abril els establiments ja no han d'estar tancats, aposten perquè tothom pugui anar a buscar una rosa. En aquest sentit, el Gremi "es posa a disposició de les institucions per treballar perquè així sigui possible, amb les restriccions que siguin necessàries i les condicions sanitàries que dictaminin els responsables".

Ha admès que serà una Diada "diferent, difícil i especial", però des del seu sector, ha afegit, treballaran perquè tothom pugui tenir una rosa. "Estarem alineats en tot moment tant amb la Generalitat com amb els diferents ajuntaments de Catalunya, a l'espera de la decisió que prenguin i segons la situació real que hi hagi en aquell moment. Volem que tothom pugui celebrar Sant Jordi", ha afegit.

Els floristes han reconegut que el seu sector "està vivint una situació econòmica molt difícil. Per moltes de les nostres floristeries és un moment molt sensible. Com a Gremi continuem treballant en equip, unió i confiança, i en aquests moments té més sentit que mai".

