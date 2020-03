Gaudir del Liceu sense moure's de casa

La Norma de Bellini que es va programar el 2015 al Gran Teatre del Liceu o el Rigoletto de Verdi del 2017 són algunes de les òperes que l'equipament barceloní ofereix aquests dies a la xarxa sense sortir de casa. A través de diverses plataformes audiovisuals, el teatre permet veure una desena d'òperes i quatre espectacles familiars per amenitzar els dies de confinament.

A través d'un comunicat, indica que algunes d'aquestes òperes estaran disponibles a la plataforma digital que ha posat en marxa el Teatro Real, anomenada My Opera Player, a la qual cal registrar-se per accedir-hi i introduir el codi OperaEnCasa.

La mateixa plataforma habilitarà una estrena cada dia, o del Real o del Liceu, entre les quals hi ha I Capuleti i i Montecchi, de Bellini, de 2016; Macbeth, de Verdi, de 2016; Un ballo in maschera, de Verdi, de 2017; o La gioconda, de Ponichielli, de l'any passat, per exemple.

Així mateix, a través del seu canal de youtube, el Liceu posa a disposició dels més menuts els espectacles de Petit Liceu: La petita flauta màgica, El jove barber de Sevilla, La Ventafocs i Pere i el llop.

D'altra banda, a través de TV3alacarta es pot veure L'enigma di Lea, de Benet Casablancas, mentre que pel canal ARTE Concert s'ofereix la producció de Turandot, de Puccini, amb la qual es va inaugurar l'actual temporada a l'escenari de Barcelona