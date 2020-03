Joan Dausà oferirà un concert aquest vespre des de la dutxa

El món de la música ha hagut d'aturar les seves actuacions en directe en sales de concerts, però les ganes d'oferir lletres i melodies al públic no s'aturen. I amb les noves tecnologies, els cantants poden arribar a les cases de tothom mitjançant directes ja sigui d'Instagram o Youtube, com han proposat Joan Dausà, Ramon Mirabet o Dàmaris Gelabert els últims dies. Estopa també pensa en fer un concert en streaming, un anunci per Twitter que ha generat molta expectació, en uns dies en què la cultura està buscant vies d'escapament a través d'internet.

Qui ja té data i hora confirmada és Joan Dausà, qui aquest dimarts va llençar un repte a Twitter: Si arribava als 100 retuits, feia un concert des de casa. Si arribava als 200, el feia en pijama. I a 500, a la dutxa. Una hora més tard més de 1.000 comptes havien compartit la piulada, i el músic actuarà aquest dimecres a les 9 del vespre a través del seu compte d'Instagram (@joandausa). La proposta de Dausà ha arribat a sectors com l'esportiu, i figures com l'exentrenador del Barça Luis Enrique han reclamat el concert sota la dutxa.

Ramon Mirabet té una cita amb els seus seguidors cada dia a les 7 de la tarda, i aquest dilluns va convidar a tocar (per streaming també) als cantautors Marwan i Rozalén. Encara no ha anunciat si per al concert d'aquest dimecres tindrà algun artista convidat.

Un dels referents de la música familiar no només a Catalunya sinó a nivell internacional, Dàmaris Gelabert, oferirà aquest dimecres a les sis un concert en família per a famílies. Serà a través del seu canal de YouTube, on hi té gairebé dos milions de subscriptors. "Aneu practicant les cançons per cantar-les amb nosaltres a distància! Quines creieu que cantarem?", avançava Gelabert.