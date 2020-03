25 artistes de teatre musical s'apunten a un festival a través d'Instagram

El sector de les arts escèniques se segueix mobilitzant per no perdre el contacte amb el públic malgrat l'estat d'emergència. Ara és el món del teatre musical el que, a través dels portals de comunicació i prescripció escènica TeatreBarcelona i TeatroMadrid, proposa el Little Sunday music, un festival amb almenys 25 artistes de les dues ciutats que s'emetrà a través dels comptes d'Instagram dels dos webs.

La cita en «streaming» serà el proper diumenge 22 de març, amb l'objectiu d'apropar algunes de les grans peces del gènere a la població confinada. De moment, s'hi han apuntat artistes com Oriol Burés, Mariona Castillo, Jordi Coll, Clàudia Bravo, Laura González, Júlia Molins, Marc Flynn o Jan Forrellat.

La iniciativa es podrà veure simultàniament als comptes d'Instagram de tots dos portals diumenge vinent, coincidint amb el 90è aniversari del compositor i lletrista Stephen Sondheim, autor del musical A little night music del qual el festival manlleva el nom.



Els horaris d'emissió, així com la incorporació de més artistes, es donaran a conèixer properament al perfils de Twitter d'aquets dos prescriptors teatrals de Barcelona i Madrid.