Els floristes volen mantenir la venda de roses per Sant Jordi

El Gremi de Floristes de Catalunya aposta per mantenir la venda de roses per Sant Jordi si els establiments ja estan oberts i s'han posat a disposició de les institucions per treballar perquè sigui possible. L'endemà que la Cambra del Llibre acordés celebrar el Dia del Llibre al marge del 23 d'abril i ajornar les tradicionals parades al carrer i la signatura d'exemplars per una data abans de l'estiu, els floristes lamenten que no sigui una decisió consensuada i recorden que «ningú ni cap entitat pot ajornar la diada entesa com la manifestació de la rosa i el llibre».

Per la seva banda, el Gremi de Llibreters respon que vendre roses és «més fàcil» que oferir llibres a les parades amb llargues cues i firmes d'autors. La presidenta del gremi, la gironina Maria Carme Ferrer, assenyala que «no es veu cap possibilitat que puguem sortir al carrer el 23 al pas que anem». En cas que els establiments ja estiguin oberts per Sant Jordi, «les llibreries vendran tot el que puguem i més».

«Els llibreters ens estem morint perquè necessitem aquesta liquiditat i que la gent entri per poder pagar les factures, però ens hem de quedar a casa», diu la responsable de la llibreria Empúries de Girona, que remarca que el sector editorial consensuarà «amb tothom» la nova data.



Una opció «realista»

Les administracions es pronunciaran al respecte quinze dies abans de la celebració de Sant Jordi, tot i que la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, apuntava ahir que l'ajornament de les tradicionals parades de llibres per Sant Jordi és una bona decisió perquè ofereix un horitzó «llunyà, realista i més assequible».