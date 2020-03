"Hamlet" al Lliure i concert de Kids From Mars al Cuarentena Fest, les propostes d'avui

Continuen i s'incrementen cada dia les ofertes culturals online a través de les xarxes socials en temps de confinament domiciliari arran de la crisi del coronavirus. La representació de Hamlet dirigida per Pau Carrió al Teatre Lliure; l'òpera Aida que es va poder veure al Teatre Real a través del Gran Teatre del Liceu; una xerrada amb Álex de la Iglesia organitzada per l'Acadèmia del Cine espanyol o un trivial del Palau són algunes de les propostes culturals previstes per aquest dijous. Els blanencs Kids From Mars actuaran al Cuarentena Fest i Montse Barderi presentarà La memòria de l'aigua, la darrera novel·la guanyadora del Premi Prudenci Bertrana, per streaming.

El Teatre Lliure estrena #LliureAlSofà, una activitat que permet el visionat complet i gratuït d'obres teatrals a través del seu compte de youtube. La primera és aquest dijous amb la difusió de l'espectacle Hamlet de William Shakespeare, versionat i dirigit per Pau Carrió i protagonitzat per Pol López, que va rebre el Premi Butaca 2016 al Millor Actor per aquest paper.

El Palau de la Música a través del seu Instagram proposa el joc el #TrivialdelPalau, on es pregunta a la gent pels seus coneixements històrics i musicals sobre el Palau i l'Orfeó Català amb l'ajut del Centre de Documentació de l'Orfeó Català (CEDOC).

El Liceu ofereix en obert a partir de les set de la tarda, a través de #MyOperaPlayer, Aida de Verdi amb la posada en escena d'Hugo de Ana que es va poder veure la temporada 2017/2019 al Teatre Real.

L'Acadèmia de Cine espanyol i la seva Fundació promou trobades dels cineastes espanyols amb el públic a través de les xarxes socials. El director Àlex de la Iglesia protagonitzarà la primera d'aquestes xerrades aquest dijous a les set de la tarda. Presentarà i respondrà a les preguntes sobre la popular pel·lícula El día de la bestia.

El Cuarentena Fest, el festival de música streaming "en temps difícils", segueix també aquest dijous, on està previst que hi actuï Las Ligas Menores, Caliza, Cabiria i Kids From Mars. Concerts des dels seus dormitoris "per pal·liar l'avorriment d'aquest aïllament", com van destacar els seus organitzadors.

Ramon Mirabet té una cita amb els seus seguidors cada dia a les set de la tarda.



Llibreries

La llibreria Ona de Barcelona ha traslladat la seva programació a la xarxa amb presentacions, xerrades, contacontes i recomanacions. Les activitats d'aquest dijous són el contactontes El regal, de Gabriela Keselman i Pep Montserrat (ed. Kókinos), amb la llibretera Meri Ral i a les set de la tarda es presentarà la novel·la La memòria de l'aigua (Columna), de Montse Barderi, amb la participació de l'autora, en una xerrada conduïda per la llibretera Laia Torrejón.



Una altra proposta de la llibreria NoLlegiu és que cada dia a dos quarts de sis de la tarda i des del compte d'Instagram el llibreter Xavier Vidal llegirà un conte de Gianni Rodari.

Segueixen els cursos diaris online de l'escriptora Carla Gracia, autora de L'abisme i Set dies de Gràcia. Aquest dijous proposa construir un personatge i fer-ne una petita història.