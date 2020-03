El moment de les sèries

Ara que el consum de cultura es redueix a les parets de casa, el fenomen de les sèries adquireix una significació com mai l'havia tinguda. De fet, aquest sempre ha estat el secret del seu èxit: és un producte que ens ha entrat dins mateix de casa, de fàcil accés i que ha canviat els nostres hàbits com poques coses han estat capaces de fer-ho. L'era de les plataformes ens ha obert un món de possibilitats que fa no tants anys semblava impensable, ha transformat el nostre ús de les cadenes generalistes i ha convertit els nostres petits espais d'oci en una gestió permanent del relat serial. Un exemple: quantes vegades convertim un episodi en allò que fem sistemàticament abans d'anar a dormir? Abans aquest consum audiovisual domèstic el monopolitzava el cinema, però la durada d'un capítol és molt més sostenible a efectes d'administració del temps. Per tant, ara que estem confinades i confinats, és un magnífic moment per recuperar o descobrir aquelles sèries que han marcat el fenomen i que ajuden a entendre com hem arribat culturalment fins on som.

S'acostuma a dir que The Wire és una de les millors sèries mai fetes, i és veritat. A HBO teniu aquesta joia de David Simon que ofereix una mirada molt personal i escrupolosa a la pulsió d'una societat, des dels habitants dels baixos fons fins als nostres governants, passant pels que defensen la Llei i aquells que en viuen al marge. La sèrie és un viatge tan apassionant com addictiu al cor del realisme urbà a través d'uns personatges inoblidables i una peculiar estructura que fa que cada temporada es correspongui a un estament social.

També a HBO, teniu la sèrie que comparteix amb The Wire el podi de la qualitat: Los Soprano. En aquets cas, James Gandolfini lidera un repartiment en estat de gràcia per donar la volta a la història tradicional de mafiosos, aquí presentats des de la perspectiva més íntima i amb una atenció al detall absolutament enlluernadora. A banda que té un dels finals més arriscats (i ben trenats) de la història moderna de la televisió.

No ens podem oblidar tampoc de Breaking Bad (hi ha totes les temporades a Netflix, i dues a Amazon), la sèrie amb un dels millors estudis de personatge que mai s'hagin vist en una pantalla. Walter White, el professor de química reconvertit en perillós narcotraficant, ha redissenyat la concepció del demiürg contemporani, ja que força l'espectador a fer una violenta immersió a aquelles coses que no vol acceptar del món en què viu. El seu visionat es pot complementar amb El Camino, la pel·lícula centrada en el personatge de Jessie, i amb el seu spin-off Better Call Saul; d'idèntica qualitat a la sèrie mare. Tot això, també a Netflix.

Se la cita menys segurament perquè hi ha qui se'n va despenjar pel camí, però Mad Men (a Netflix i Amazon) també ha estat decisiva a l'hora d'entendre perquè les sèries s'han tornat un fenomen cultural de primeríssim nivell. La història de Don Draper, publicista d'agitada vida personal i professional, va ser l'eix d'una paràbola social que en el fons ens parlava de la vigència d'uns vicis estructurals que encara defineixen la nostra manera de relacionar-nos amb el nostre entorn. I es diu poc que el seu final va ser excepcional.

Parlant de sèries excepcionals i ben acabades, un altre clàssic modern és The Leftovers, una veritable joia d'HBO que reflexiona sobre el dol i la pèrdua a partir del moment que desapareix el 2 per cent de la població mundial. D'acord, no és per animar un dia (i encara menys un confinament), però és una experiència inoblidable. A l'altre costat, per més que pesi a alguns, s'ha de veure Lost, la sèrie que ho va canviar tot i que comparteix creador amb The Leftovers, Damon Lindelof. Més enllà de les injustes controvèrsies amb el seu final i l'evident dilatació d'alguna temporada, no hi ha dubte que aquest homenatge al fantàstic és el motiu pel qual va canviar la manera de mirar televisió i també un compendi de com jugar amb les expectatives. Actualment no és a cap plataforma, però no trigarà a tornar-hi.

I finalment, si es vol estar al dia de les sèries fonamentals s'ha de veure Friends. Potser no és rodona, potser s'ha vist massa, potser és massa llarga i potser en parlem massa. Però poques sèries, i encara menys comèdies de situació, es poden enorgullir d'haver influït tant en la cultura posterior. I és que és realment divertida, per més que el temps no l'hagi acabat de tractar del tot bé en algunes coses. Una bona prova del seu impacte iconogràfic i social és que la tenen a disposició les tres principals plataformes: HBO, Netflix i Amazon. Ningú la vol deixar anar.

Aquesta llista podria tenir molts més títols ( Deadwood, The Americans, The good wife, Seinfeld, Frasier, The West Wing), però ja els dedicarem temps en futures entregues.