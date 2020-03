Per veure en família

Quan es parla de sèries infantils, hi ha la tendència molt generalitzada de pensar que es tracta d'un tipus de producte per a només un tipus de públic. Però, afortunadament, les plataformes han acabat refiant-se d'un tipus de producte que busca ser transversal i que, sí, agradarà a les més petites i als més petits, però també pot enganxar per igual mares i pares.

Qui més aposta per aquests tipus de format és Netflix, que té a disposició sèries d'animació tan recomanables com Trollhunters (creada per Guillermo del Toro), Beat Bugs (la història de cinc insectes que canten a ritme de The Beatles), Las aventuras del Gato con Botas (a partir del personatge popularitzat a la saga Shrek, que aquí protagonitza unes trames igual d'iconoclastes i plenes d'humor surrealista) o la producció de DC La Joven Liga de la Justicia, tot i que aquesta està més orientada al públic juvenil.

En imatges reals, Netflix també és qui té una línia més clara per a tots els públics. Per aquell que troba que Stranger Things no és per a criatures (efectivament, no ho és) sempre li quedarà Una serie de catastróficas desdichas, Perdidos en el espacio (sèrie que s'acostuma a menystenir per part de la crítica, però que capta molt bé l'esperit de l'original) o Las escalofriantes aventuras de Sabrina.

HBO, per la seva banda, té al seu catàleg el gruix de produccions de DC que ha dut a terme la cadena CW, amb The Flash, Supergirl i Legends of tomorrow al capdavant. Totes aquestes, amb matisos, són prou transversals per ser vistes en família.