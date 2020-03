El Cerdanya Film Festival ofereix curtmetratges en línia mentre decideix si se celebra

L'onzena edició Festival Internacional de Cinema de Cerdanya segueix treballant en l'organització del certamen, de l'1 al 9 d'agost, però estudiant totes les possibilitats, inclosa la suspensió "en funció de l'evolució dels esdeveniments". Els organitzadors al·ludeixen tant a la situació de crisi sanitària com als "moments complicats" en termes de pagaments pendents i suspensió de subvencions anteriors, així com la "incertesa" en les bestretes, subvencions i objectius de patrocinis de l'any corrent que no podran "assolir".

Mentre duri el confinament, els organitzadors del Festival Internacional de Cinema de Cerdanya han dissenyat una pàgina al seu web amb una retrospectiva de curtmetratges en obert per alleugerir el confinament provocat per l'emergència sanitària. S'hi podran veure films històrics premiats al certamen i noves propostes dels amics del Cerdanya Film Festival.

Des de fa més d'una setmana tot l'equip del Cerdanya Film Festival està treballant des de casa, expliquen, en la planificació i organització de l'edició del festival d'enguany, que encara té oberta la inscripció de films a concurs fins el 22 de maig.

Amb tot, però, estudien "totes les possibilitats en funció de l'evolució dels esdeveniments, inclosa la suspensió si calgués". "En aquests moments ens trobem examinant totes les condicions i variables per avaluar la viabilitat de celebrar el festival de l'1 al 9 d'agost de 2020, mantenint un contacte permanent amb les institucions que ens donen suport i seguint el que diuen les autoritats sanitàries", exposen.

I encara amb més detall, admeten que són moments complicats per la cita, "tenint en compte els pagaments pendents i suspesos de subvencions d'anys anteriors, la incertesa en les bestretes i subvencions de l'any corrent i els objectius de patrocinis privats d'enguany que no podrem assolir".