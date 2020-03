El Dia Mundial de la Poesia, confinat a internet

La Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que anualment organitza a Catalunya els actes del Dia Mundial de la Poesia, el 21 de març, a causa de la pandèmia de coronavirus compartirà la informació sobre l'esdeveniment a partir d'aquesta tarda i demà dissabte a través de les seves xarxes socials.

Des dels seus perfils corporatius de Twitter i Facebook, la institució, sota l'etiqueta #DMP20, comença una campanya, en la qual el poeta Josep Carner és protagonista, en el cinquantè aniversari de la seva mort, per donar "visibilitat" a tota la feina feta per diferents entitats des de fa mesos i per fer una crida a sumar-se a l'esdeveniment.

El director de l'ILC, Oriol Ponsatí-Murlà, ha explicat que "com que no és possible celebrar ni l'acte central de demà a Barcelona ni altres molts a tot el territori, la intenció ara és que a xarxes es visualitzi el Dia de la Poesia, i ja des d'aquesta tarda es podrà llegir el poema escollit d'enguany, A hora foscant, de Carner".

El poema ha estat traduït a una vintena de llengües, des del castellà, el francès i l'alemany, al filipí, grec, rus o urdú.

Una de les activitats serà demanar als usuaris de les xarxes que expliquin què els "inspira, perquè del que es tracta és que hi hagi molta participació i que fem comunitat en xarxa", segons Ponsatí-Murlà.

A més, es podrà veure el cartell d'aquesta edició, obra de Xavi Royo, i diferents vídeos que s'havien gravat abans del confinament com els realitzats per algunes escoles i instituts que havien fet una versió musical del vers i l'havien enviat a la ILC fa uns dies.

Sobre l'acte de Barcelona, previst per demà a les7, ha indicat: "Evidentment, no el podrem reproduir en format virtual, però sí que podem oferir a través de vídeo algunes de les lectures fetes de la traducció del poema, a càrrec de persones que són a Nàpols o Anglaterra".

D'aquesta manera, es distribuirà una entrevista al comissari de l'Any Carner, Jaume Coll, que s'endinsarà en l'obra i la trajectòria del conegut com a Príncep dels poetes, així com una lectura de Josep Pedrals.

"La idea -segons el director de l'ILC- aconseguir trobar-nos virtualment, més persones fins i tot que en l'acte que havíem organitzat i que tenia una capacitat per a unes 180 i que la poesia acompanyi en aquest moment de confinament".

L'acte central del Dia Mundial de la Poesia havia de celebrar-se a la Central Catalana d'Electricitat-Espai Endesa amb la participació dels poetes Maria Cabrera, Salvador Oliva, Marc Rovira, Oriol Sauleda, Maria Sevilla i Ester Xargay.

També havien d'estar el comissari de l'Any Carner, Jaume Coll; Beatriz Ruiz Pérez, en representació de la Fundació Catalana Síndrome de Down; l'aprenenta del Voluntariat de la llengua i alumna de català d'origen romanès Flori-Carmen Mihalcea; la traductora i professora Gemma Vilanova; el músic The Bird Yellow; l'artista Anna Ferro; el periodista David Guzman; i la intèrpret de la llengua de signes, Brígida Quesada.