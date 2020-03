L'Idilic avança la seva primera edició amb concerts a internet

La crisi del coronavirus ha fet que el festival Idilic de Pals s'avanci a la seva pròpia estrena, prevista pel 26 i 27 de juny a les Serres de Pals, amb propostes musicals per seguir des de casa. Els organitzadors han ideat l'Idilic Home Stage, una programació especial d'actuacions, activitats i entrevistes que s'emeten des d'aquest dijous a través del seu perfil d'Instagram "per fer més agradables aquestes setmanes de confinament".

Des d'ara i fins que acabi aquesta situació hi passaran artistes com el dj Viral, la cantant Suu, Norddin Azza o Ninamanich. La programació de cada setmana s'anunciarà els diumenges a la tarda.

L'Idilic confia que la seva primera edició física es podrà celebrar amb normalitat a finals de juny, amb noms com Crystal Fighters, Danny Ocean o Maldita Nerea. Per ara, els seus organitzadors segueixen treballant "amb la mateixa data" de celebració, a l'espera de com pugui condicionar la crisi del coronavirus el propi esdeveniment o la participació de determinats artistes.