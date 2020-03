El Museu del Cinema obre virtualment les portes per amenitzar el confinament

El Museu del Cinema de Girona va abaixar la persiana a causa del confinament pel coronavirus però ha posat en marxa diverses iniciatves perquè els ciutadans puguin accedir a continguts de la col·lecció, fragments cinematogràfics i material educatiu des de la xarxa.

Cada dia es difondrà a través dels perfils del Museu a Instagram, Facebook i Twitter imatges i vídeos sobre un dels objectes de la seves col·leccions. Es començarà per petites peces audiovisuals de menys d'un minut, que formen part de la sèrie "La Llum del Cinema", produïda per la productora barcelonina BeNeCé, Televisió de Catalunya i el Museu del Cinema l'any 2008. Un total de 24 objectes del museu són explicats de manera breu i divulgativa en cada un d'aquests clips audiovisuals. Posteriorment, altres audiovisuals i imatges aniran divulgant els objectes més emblemàtics i significatius del Museu i de la història de l'audiovisual.

A les mateixes xarxes cada dia es difondrà un dels grans finals de la història del cinema. Aquesta sèrie, que es titula "Finals mentre esperem el Final" vol mostrar una selecció de les millors darreres escenes de la història del cinema per fer més amena l'espera. Són una vintena d'escenes que van des de Vertigo, Citizen Kane, Modern Times, passant per Seven o Lost in Translation.

També s'ha enviat aprofessors i centres educatius informació de recursos que poden utilitzar els professors amb els seus alumnes, de manera en línia i gratuïta i se'ls ha facilitat informació de diverses webs amb material educatiu de pel·lícules amb les quals es poden tractar tota mena de continguts curriculars. També els informem de la possibilitat de veure moltes pel·lícules a l'aplicació EBiblio. Tots aquells docents que vulguin més informació o altres recursos es poden dirigir al servei educatiu del museu a través de l'adreça de correu electrònic educació@museudelcinema.cat.

Durant aquests dies, i també des dels perfils de les xarxes socials, s'aniran recomanant sèries, pel·lícules i curtmetratges familiars per poder veure en línia amb els més petits de casa.