La sortida de discos, en punt mort

La frenada ocasionada per les mesures preventives per evitar més contagis del Covid-19 no només ha incidit sobre la música en directe, sinó també en les publicacions de discos, i de retruc, en tot el que hi està relacionat, com les activitats promocionals.

És el cas dels Amics de les Arts, que han hagut de posposar fins a nova data la publicació del seu nou disc, El senyal que esperaves, prevista per avui.

«No té massa sentit treure un disc si no podem fer entrevistes per parlar-ne, si no podem fer les signatures de discos per trobar-nos amb vosaltres i saber de primera mà què us ha semblat o si no podem tocar-vos algun tema per presentar-lo en directe», afirma el grup al seu web. La banda confia que tot hagi passat quan comenci la gira de concerts que té prevista per als propers mesos.