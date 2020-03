Deu milions en crèdits i no revocar les subvencions, les propostes de Cultura

Una línia de préstec de deu milions d'euros a interès baix per a empreses culturals, la no revocació de les subvencions ja concedides, la reprogramació d'activitats previstes o garantir les aportacions del Departament de Cultura a múltiples activitats i esdeveniments culturals que s'hagin cancel·lat i no es puguin reprogramar són algunes de les primeres mesures proposades per la Generalitat per mitigar l'impacte del coronavirus.

El president català, Quim Torra, i la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, es van reunir ahir de forma telemàtica amb representants del sector i els van plantejar una vintena de propostes que haurà d'aprovar el Govern per fer front a les conseqüències del coronavirus.

Per a les empreses culturals, la proposta és que l'Institut Català de Finances (ICF) ofereixi una línia de préstec de 10 milions d'euros per oferir liquiditat, amb imports que oscil·larien entre 20.000 i 300.000 euros, amb un termini de retorn de cinc anys.

D'altra banda, cinc de les 20 mesures d'ajut al sector estan destinades al llibre, essencialment a reforçar la línia dedicada a la compra de llibres per a biblioteques i incrementar la compra de llicències per a llibres electrònics, amb l'objectiu de satisfer la demanda actual a eBiblio, que ha superat el 500%.

Aquestes ajudes se sumarien a les mesures generals de suport als sectors econòmics ja anunciades per l'Estat i el Govern, i que també poden beneficiar el món cultural, com l'ajornament dels deutes tributaris o la prestació extraordinària per cessament d'activitat.