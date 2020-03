Què fer avui? El Circ Raluy Legacy, concerts i una xerrada amb Coixet, entre les ofertes culturals

El Circ Raluy Legacy oferirà aquest dissabte a les sis de la tarda en obert a través de la seva pàgina de Facebook l'espectacle de la companyia de la temporada passada. És una de les moltes propostes culturals a les xarxes per aquest cap de setmana per amenitzar el confinament arran del coronavirus. Iniciatives culturals que van creixent dia a dia. Una altra protagonista serà la cineasta catalana Isabel Coixet que aquest dissabte participarà en una xerrada de l'Acadèmia de Cine espanyol amb els espectadors. Entre altres certamens musicals, quest dissabte se celebra el #YoMeQuedoEnCasa Festival, on hi actuaran, entre d'altres, Ramon Mirabet i Sidonie. Així mateix, molts dels museus de Barcelona fan propostes a les xarxes.

El Circ Raluy Legacy oferirà a través de la seva pàgina de Facebook l'espectacle de la companyia de la temporada passada. La iniciativa es pren amb l'objectiu de "fer més suportable" el confinament a causa de l'expansió del coronavirus. Més de 500.000 persones, segons afirma l'empresa, van veure el muntatge l'any passat. "Ens hauria agradat fer un directe amb part de l'espectacle actual, però la mesures de seguretat sanitària i el respecte i compromís amb els professionals de sanitat ens impedeixen córrer cap mena de risc addicional", han explicat en un comunicat les germanes Louisa i Kerry Raluy, directores del circ.

L'Acadèmia de Cine espanyol i la seva Fundació promou trobades dels cineastes espanyols amb el públic a través de les xarxes socials. La primera d'elles va ser amb el director de cinema Álex de la Iglesia i la segona tindrà lloc aquest dissabte amb la catalana Isabel Coixet. A les set de la tarda, la directora, guionista i productora catalana presentarà i respondrà preguntes sobre la seva primera pel·lícula en anglès, 'Cosas que nunca te dije', comèdia romàntica interpretada per Lily Taylor i Andrew McCarthy.

A través del seu canal de Youtube el Teatre Lliure, es podrà veure de nou 'Hamlet' dirigida per Pau Carrió i protagonitzada per Pol López dissabte a les vuit de la tarda i diumenge a les sis. També s'emetrà 'Renard o el Llibre de les bèsties', l'adaptació teatral per a tots els públics de Marc Rosich del cèlebre text de Ramon Llull i amb música de Clara Peya dissabte i diumenge a les dotze del migdia.

El TNC ha posat en marxa la Biblioteca del teatre amb la col·laboració d'Arola Editors i donarà accés gratuït a 60 llibres de textos teatrals estrenats al teatre durant els darrers anys. Aquests llibres estaran disponibles a la web, en format de lectura i no descarregables. Al web del TNC, també s'hi publicaran materials complementaris a les obres, com ara articles, textos de prologuistes de les edicions i entrevistes.

La Sala Trono ofereix, a través del seu canal de Youtube, la funció completa 'Els Tres Aniversaris' de Rebekka Kricheldorf, el dissabte i 'Lord K', del director Marc Chornet Artells, el diumenge.

Música



El Cuarentena Fest, el festival de música streaming "en temps difícils", segueix també aquest cap de setmana: Dissabte actuaran a partir de les set de la tarda mori, Carlota, Aire, Malamute i Elektra Insogna, i diumenge, Papá Topo, Bárbara, Pavvla i Stephen Please. Són concerts des dels seus dormitoris "per pal·liar l'avorriment d'aquest aïllament", com van destacar els seus organitzadors.

Aquest dissabte se celebra també el #YoMeQuedoEnCasa Festival, on hi actuaran, entre d'altres Ramon Mirabet, Pastora Soler, David Demaria, Mikel Erentxun, Amaral i Sidonie.

El festival Esperanzah! amb el cicle 'enCantados' van estrenar la proposta Esperanzah! a Casa, un festival solidari i inclusiu. Les activitats del dissabte començaran amb una classe de ioga inclusiu de Núria Joseph Vilaplana i, més tard, el psicòleg David González parlarà els recursos psicològics que s'han d'utilitzar en aquests moments i la gestió emocional en aquests temps de confinament. Per acabar, actuarà la cantautora i guitarrista Sandra Bautista. Diumenge engegaran amb les cançons infantils de Fefe i continuarà amb el concert de Miquel Moya.

A través de la iniciativa Jo em quedo a casa Tarragona actuaran dissabte Seguirem, Xavi de la Salud, Luca Bonifaccio, Laura Varges, Luna Wagner, Xeic, Raúl Castro i Vergüenza Ajena. Diumenge serà el torn de Maria Jacobs, Joan Rovira, Setrill, Javi Martínez, Sònia Secondtrast, Segona Mà, Salva Racero i La chica del mono.

Per la seva part, la flautista Elisabet Franch oferirà aquest diumenge a les set de la tarda un concert en directe des del seu Instagram Live amb temes com 'Scherzino' de J. Andersen o 'Salut d'Amour' d'E. Elgar.

Palau de la Música



El Palau de la Música Catalana segueix incorporant continguts a la plataforma Palau Digital per "continuar a prop del públic" mentre duri el confinament. La darrera novetat és la marató de les nou Simfonies de Beethoven dirigides per Gustavo Dudamel amb l'Orquestra Simón Bolivar l'any 2017. I, properament, també posarà a disposició de tots els usuaris la Segona Simfonia de Mahler, amb el mateix director, que el Palau va acollir el juny del 2019. Tots dos continguts estan disponibles en streaming gratuït "gràcies a la generositat" de Camera Lucida Productions (Simfonies de Beethoven) i Unitel (Segona de Mahler) i del mateix Gustavo Dudamel, mentre duri el període de confinament decretat per les autoritats.

'L'Auditori a casa teva' presenta una selecció de concerts íntegres que s'anirà ampliant durant els propers dies com el concert de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya a la Sagrada Familia, que va servir de presentació de Kazushi Ono com a titular de la formació, el Concert a la platja o la interpretació de la Simfonia 'Primavera' de Robert Schumann. A aquests concerts s'hi sumaran obres del repertori simfònic tocats per l'OBC i que es van enregistrar dins pel programa 'Ets música' de TVC.

Museus de Barcelona



Des de l'ICUB s'ha anunciat que a través de la plataforma digital www.cultura.barcelona es farà difusió durant aquests dies de totes les iniciatives que han sorgit per mantenir l'esperit dels equipaments públics i privats de la ciutat i les iniciatives individuals culturals amb l'objectiu de fer-los d'altaveu i oferir un recull complet d'activitats que mantinguin present el teixit cultural de la ciutat.

Pel que fa als museus de la capital catalana, el Museu del Disseny proposa un recorregut virtual per les seves exposicions permanents i així com una visita virtual d''El cos vestit'; El Born CCM ha creat una pàgina específica al seu web on es distribuiran tots els recursos disponibles en línia, i el Museu Frederic Marès ofereix l'opció de fer un tour virtual pel Museu, de la part d'Escultura i Gabinet col·leccionista, a més de tenir visitar les seves col·leccions en línia.

El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes convida a explorar la web interactiva 'Rere els murs del monestir', inaugurada el passat novembre i també presenta un joc didàctic per poder realitzar tot un seguit de propostes al monestir medieval. Per altra banda, a l'Arxiu Fotogràfic es pot realitzar una visita virtual a les seves instal·lacions així com al catàleg en línia per veure fotografies dels fons de l'Arxiu Fotogràfic i dels altres arxius municipals i la seva darrera exposició sobre la Gràfica Anarquista.