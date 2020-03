Inauguració virtual a la galeria El Claustre com a homenatge al personal sanitari

La galeria d'art El Claustre, amb sales a Girona i Figueres, tenia previst inaugurar divendres l'exposició Red Studio de l'artista Alamà, i malgrat que no ho por fer de la manera habitual, no vol "deixar d'inaugurar-la, ni que sigui virtualment, per demostrar que tots hem de continuar amb el nostre dia a dia, per tornar més forts que mai" i retre tribut a "totes aquelles persones de l'àmbit sanitari, i de serveis que estan lluitant per nosaltres per tornar a la normalitat, que sàpiguen que el seu esforç té la nostra admiració i agraïment".

La mostra que s'inaugura avui, que ja es va poder veure a Girona, és obra de l'artista Alamà, una de les promeses més fermes del panorama artístic català, amb representació en importants col·leccions públiques i privades.

"Atenent la situació sanitària actual, tenim tancades les nostres sales de Girona i Figueres, però mantenim oberta la nostra presència en el món de l'art i la cultura de manera virtual, mitjançant la nostra web i el nostre instagram @elclaustre", explica la galeria, que ha organitzat per aquest dissabte a les 20.15 una inauguració virtual a la seva web.

"Us convidem a que us connecteu a la nostra web per inaugurar junts aquesta exposició, de la mateixa manera que es faria en una inauguració presencial, i si teniu a ma una copa de cava o un refresc us convidem a brindar per ells", assenyalen els responsables de la galeria, que cada dia també comparteix una obra d'art a les xarxes per amenitzar el confinament.

Tota l'exposició es pot veure a http://www.elclaustre.com.