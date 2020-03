L'incert futur dels cinemes després del coronavirus

En condicions normals, si el món no hagués rebut de cop la plantofada del coronavirus, aquest cap de setmana Trolls 2 hauria tingut bons arguments per omplir els cinemes gironins, com en els anteriors ho hauria d'haver fet l'última proposta de Pixar, Onward. I això només hauria sigut l'aperitiu del que quedava per arribar: Sin tiempo para morir, el darrer James Bond, estava programat per al 2 d'abril, a les portes de la Setmana Santa, i ara se'n va al 12 de novembre; per a l'1 de maig el reclam era Viuda negra, de la Marvel, i per a finals d'aquell mes, Fast & Furious 9. La crisi sanitària del Covid-19 ha fet retardar o cancel·lar totes aquestes estrenes i la de desenes de títols més, deixant molt tocat tot el sector, especialment el dels exhibidors, que ignoren quan podran tornar a obrir la persiana, què podran programar, i com respondrà un públic que després d'haver-se passat setmanes confinat, potser l'últim que voldrà és tancar-se en un cinema.

Fonts d'Ocine, amb sales a Girona, Platja d'Aro i Blanes (200 pantalles a tot Espanya en una vintena de complexos) admeten aquesta preocupació. «Vivim en un gran neguit, nosaltres i tots els exhibidors. Està tot aturat, les estrenes es cancel·len o s'ajornen, i no sabem què passarà quan puguem tornar a obrir», afirmen. La crisi es va desencadenar molt ràpidament. La setmana passada les sales ja van reduir l'aforament fins a un 33% de la capacitat (la taquilla ja se'n començava a ressentir) i des de dissabte, amb el decret de l'estat d'alarma i la norma dictada per la Generalitat, tancar ja va ser indiscutible.

Espanya no és l'únic país amb els cinemes tancats. També ho estan a Itàlia, França (on Ocine té tres cines), Portugal i Bèlgica. Davant la situació, l'incertesa s'apodera del sector. Des dels Ocine lamenten haver perdut una bona època comercial com la Setmana Santa (ningú espera que es pugui reobrir encara) i es pregunten com reaccionarà la gent «quan es pugui tornar a sortir de casa, potser no estaran tan disposats a tancar-se en una sala per veure una pel·lícula». A banda dels títols esmentats, també s'han perdut títols com Peter Rabbit 2, Mulan o la comèdia espanyola Operación Camarón. «Totes s'han reprogramat per a finals d'any i Fast & Furious no es veurà fins la primavera de 2021, cosa que vol dir que tornar a la normalitat serà molt lent. Estem preocupats perquè també es produirà a finals d'aquest any una saturació d'estrenes que tampoc ens beneficiarà», apunten. A més, el sector ignora què passarà amb aquells títols que tot just havien arrencat la carrera comercial quan va esclatar la crisi ( Onward, Bloodshot, El hombre invisible) i fins i tot Universal ha decidit estrenar en streaming alguns dels títols que no poden exhibir-se en sales i ha canviat el cicle habitual. Hollywood, per postres, està pràcticament aturat de rodatges. Ja es calculen pèrdues, als EUA, per valor de 20.000 milions d'euros.