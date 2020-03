Les Bassa i Cercas, entre els autors més venuts d'«e-books»

La venda d' e-books des que va començar el confinament pel coronavirus ha crescut de mitjana un 50% tant en les editorials que publiquen en castellà com en català, segons dades de la principal distribuïdora de llibres digitals, Libranda. Durant la primera setmana de restriccions, les alternatives de consum literari ja es noten tant a grans grups com a petites i mitjanes editorials, que han experimentat un «fort» increment de vendes d' e-books. Entre els llibres electrònics amb més demanda hi ha novetats, com Terra Alta, el nou llibre de Javier Cercas, o el que han escrit conjuntament Montse i Dolors Bassa, Carregades de raons, però també han augmentat les vendes de títols de fons de referència.

L'increment de vendes s'ha registrat tant a grans grups com Planeta o Penguin Random House, com a editorials com Ara Llibres, Enciclopèdia Catalana, la Galera, Anagrama, Gustau Gili, Edebé, Galaxia Gutenberg, Alba, Roca Editorial, Libros del Asteroide o Duomo Ediciones.

En el cas de Planeta, l'increment des del 13 de març ha estat del 40%, un fenomen que es repeteix a tots els retailers en línia: Kindle, Tagus, Kobo, Apple i Google. En aquest cas, l'augment de vendes s'ha notat especialment en llibres recentment publicats, com les novetats d'Almudena Grandes, Santiago Posteguillo, Megan Maxwell, Dolores Redondo o el thriller amb què el gironí Javier Cercas va guanyar el premi Planeta.

Amb només una setmana de confinament, les editorials s'emplacen a més endavant per analitzar si l'augment del consum digital és conseqüència del tancament de llibreries (i, per tant, hi ha una migració de la lectura en paper a la pantalla), o bé, alternativament, l'increment prové de lectors digitals que han anticipat les seves compres en línia a causa del confinament.

I és que, segons l'últim Baròmetre d'Hàbits de Lectura i Compra de Llibres a Espanya, el percentatge de lectors en suport digital és del 29,1%.

Altres editorials com Ara Llibres també han notat un fort increment de vendes en novetats, com Carregades de raons, de les torroellenques Dolors Bassa i Montse Bassa; Trencar el silenci, de Mireia Boya; Guillem, de Núria Cadenes, i la crònica de l'1-O Tota la veritat. Però també han experimentat un augment «significatiu» de vendes en títols de fons, d'autors com Fred Vargas, Camilla Läckberg, Marc Pastor, Marie Kondo o Agota Kristof. En global, aquesta editorial ha crescut en vendes digitals un 50%, en línia amb el creixement del mercat.



Més temps per llegir

Des de la plataforma de lectura digital Nubico, s'observa un «gran increment» en les altes de nous subscriptors, que tripliquen les xifres diàries habituals en els últims cinc dies. A més, les dades de Nubico indiquen un increment «molt notable» del temps dedicat a la lectura, un 50%, i els gèneres més llegits són la novel·la contemporània i negra.