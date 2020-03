Descàrregues gratuïtes per alleujar el confinament

La situació insòlita de confinament ha portat nombroses editorials a un mateix acte: descàrregues gratuïtes de llibres electrònics. Una iniciativa iniciada per editorials com Roca Editorial, Stonberg o Llibres del Delicte a principis de setmana, i que ha seguit tot el teixit literari, convençut de la contribució de la lectura per amenitzar les llargues hores a casa.

Entre molts d'altres, Club Editor ofereix per entregues a la seva web Història de dues ciutats, de Charles Dickens; Anagrama, cinc títols, entre els quals, Años felices de Gonzalo Torné o Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enriquez; i Grup62 obre títols com Dins el darrer blau, de Carme Riera, o Les veus del Pamano, de Jaume Cabré.

Les biblioteques d'arreu del país també estan recordant a través de les xarxes socials la possibilitat d'accedir al préstec online de documents digitalitzats, com la biblioteca de Blanes, que enllaçava en una piulada el catàleg de llibres electrònics, revistes o pel·lícules disponibles a la plataforma eBiblioCat. Aquest servei té més de 100.000 títols en diferents formats i temàtiques, disponibles en català, castellà, francès, anglès i alemany.

D'altra banda, els editors de revistes en català de l'Associació d'Editors de Revistes i Digitals obren durant un mes de forma gratuïta la tarifa plana de revistes de l' iquiosc.cat. D'aquesta manera, s'obren els continguts de capçaleres en català com Enderrock, Entreacte, L'Avenç, Bonart, Cuina, o Sàpiens.