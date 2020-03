Mor l'estrella del country Kenny Rogers, als 81 anys d'edat

El cantant nord-americà de música country Kenny Rogers ha mort als 81 anys i per causes naturals. Segons ha explicat la seva família a través del compte oficial del músic a Twitter, va morir a casa seva, a Geòrgia, als Estats Units, acompanyat pels seus familiars.

La família ha indicat també que, a causa de l'emergència sanitària pel coronavirus, celebrarà una cerimònia privada, reduïda i senzilla per acomiadar-lo i espera, més endavant, poder-lo recordar en un acte públic per als seus seguidors.

Guanyador de tres premis Grammy i de divuit American Awards, Rogers va publicar una cinquantena d'àlbums i va deixar temes icònics com The Gambler, Islands In The Stream, Lucille, She Believes In Mei i Lady. També va ser reconegut el 2013 amb el premi Willie Nelson per la Academia de la Música Country.

L'últim concert de Rogers va ser el 25 d'octubre passat a Nashville (Tenessee), on va actuar al costat d'estrelles com Dolly Parton en un tribut al seu llegat artístic. Aquest punt final en la seva carrera va servir per tancar una gira de comiat pels Estats Units amb divuit concerts en què va compartir escenari amb altres artistes de gènere pop i també del country, entre ells Little Big Town, Jamey Johnson, Elle King i Alison Krauss.