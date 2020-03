Campanya virtual per comprar llibres ara per ajudar les botigues de proximitat

Llibreries Obertes proposa avançar els pagaments i recollir la comanda quan s'acabi el confinament

Comprar llibres per avançat per salvar els establiments de proximitat és el propòsit de la campanya Llibreries Obertes, una iniciativa per "teixir una xarxa de suport" entorn del sector llibreter de tot el país. La iniciativa, que porta per lema "Perquè les llibreries tornin a aixecar la persiana, demana els teus llibres ara", proposa comprar llibres en línia mentre duri el confinament, pagar-los ara i passar-los a recollir a la llibreria més propera al comprador un cop s'acabi.

Així, el lector pot accedir al web de la plataforma i navegar per un catàleg d'uns 6.500 llibres publicats entre 2019 i 2020 de 540 editorials diferents. Un cop feta la tria, pot escollir en quina llibreria propera compra l'exemplar per recollir-lo quan pugui tornar a obrir.

"L'objectiu és avançar els diners, que es faran arribar íntegrament a la llibreria, per aportar-los liquiditat i que puguin pagar ja les factures amb compres efectives de llibres", ha explicat el director editorial de Som* i president de la Setmana del Llibre en Català, Juan Carlos Girbés, que apunta que l'altra finalitat de la campanya és que, al final, el lector torni a la llibreria.

La iniciativa impulsada des de la cooperativa Som* i l'agència Mortensen, sense intervenció dels gremis de llibreters o editors, es proposa arribar als 30.000 llibres venuts, que són els que calculen que es deixen de vendre cada dia que les llibreries catalanes estan tancades. "Volem que sigui una campanya de la gent, des de baix, que els lectors es facin seva, però no ens hem deixat ningú pel camí", explica Roser Sebastià, vicepresidenta de Som.

Ja s'hi han adherit un centenar de llibreries i a la llista, que s'anirà ampliant, ja hi ha establiments de Girona (Geli, Empúries, 22 i Les Voltes), Banyoles (l'Altell), l'Escala (Vitel·la), la Bisbal (Puput) o Torroella (Cucut), a més dels establiments d'Abacus a Blanes, Figueres, Girona i Olot.