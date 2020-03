El Museu del Cinema obre virtualment les seves portes en els dies del confinament

El Museu del Cinema de Girona, com la majoria d'establiments, està tancat a causa del confinament pel coronavirus, però ha emès un comunicat anunciant la iniciativa «La cultura no s'atura» per mantenir la seva activitat, de manera virtual, a través de les xarxes socials. En aquest sentit, cada dia està difonent a través d'aquestes plataformes digitals (Instagram, Twitter i Facebook) diversos clips de vídeo perquè els ciutadans puguin accedir a alguns continguts que el museu ofereix habitualment.

Els arxius audiovisuals mostren una sèrie de peces de la seva col·lecció cinematogràfica, també fragments dels «millors finals» de la història del cinema a la secció «Finals mentre esperem el FINAL» i recomanacions de materials per veure en família. Així, es pot gaudir dia a dia de la sèrie La Llum del Cinema, exposada al museu amb un total de 24 objectes i que va estar produïda per la productora barcelonina BeNeCé, Televisió de Catalunya i el Museu del Cinema l'any 2008.

La iniciativa està en la línia que han emprès molts centres i equipaments culturals amb la qual es pretén difondre continguts culturals per a tothom que es veu obligat a quedar-se a casa.



Es mantenen les classes virtuals

De la mateixa manera, el museu ha informat el professorat i els docents dels centres educatius sobre els recursos que poden utilitzar a distància amb els seus alumnes, de manera virtual i gratuïta, per mantenir certa normalitat a les seves lliçons artístiques i cinematogràfiques. Per exemple, sobre la possibilitat de veure moltes pel·lícules a l'aplicació EBiblio.