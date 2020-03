Peralada és un dels municipis amb més densitat teatral d'Espanya

Peralada és una de les localitats amb més concentració teatral per habitant de tot el territori espanyol amb una proporció de 24,53 representacions anuals per cada 10.000 habitants. Segons l'informe realitzat per Taquilla.com, el municipi gironí supera fins i tot la densitat d'oferta teatral de Madrid i Barcelona, convertint-lo així en un epicentre cultural.

Tot i només tenir 1.870 habitants, Peralada té una amplíssima oferta cultural amb diferents iniciatives que giren majoritàriament entorn al festival local més conegut arreu: el Festival Internacional de Música Castell de Peralada. A aquesta programació musical s'hi sol sumar el Cicle de Concerts del Claustre Sant Domènec, el Petit Peralada dirigit als més menuts o el Campus Peralada per apropar els més joves a la cultura alt-empordanesa.

D'aquesta manera es confirma la tendència general que els grans festivals escènics activen i reviuen la vida cultural i econòmica de petites localitats, com és també el cas de Sagunt (València) o Olmedo (Valladolid).

Aquest informe ha analitzat més de 42.700 funcions pertanyents a 1.840 obres diferents programades a tot el territori espanyol des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2019.