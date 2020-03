Els vídeos virals de Homas, el grup català que posa banda sonora a la quarantena

Tres companys de pis s'ha convertit, en els últims dies, en tot un fenomen a YouTube i Instagram gràcies a les cançons que han compost sobre el coronavirus i el confinament. A més de compartir habitatge a l'Eixample de Barcelona, també els uneix la seva passió per la música. I és que tots tres, formen part dels grups de música catalans més populars del moment.



Es tracta d'en Guillem Boltó, el trombó i veu de Doctor Prats; i en Klaus Stroink i en Ray benet, el trompeta i el baixista del grup Buhos. Ells han creat el grup Homas, i de moment ja han fet vuit cançons que enregistren des del terrat del seu edifici: Homas, Confineo, Gotta be Patient, Cobeat 19, Stay Homa, Confinavirus, Coroñao i En primavera.







A més, alguns dels seus temes compten amb la col·laboració d'altres artistes com Judit Neddermann, Panxo (Zoo Posse) o El Pony Pisador. I tots, des de casa seva on estan confinats.







Els seus vídeos s'han viralitzat ràpidament amb milers de visualitzacions i comparticions. Sobretot d'ençà que fa unes hores el cantant Michael Buble ha compartit un dels seus vídeos –que li ha enviat un amic argentí- a Instagram i, que de moment, ja ha rebut, gairebé 600.000 comparticions.





. Caldrà espera a que acabi l'estat d'alarma per saber si aquesta iniciativa musical te continuïtat.