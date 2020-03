Un abril gairebé en blanc

D'un abril frenètic a una inèdita agenda cultural gairebé en blanc. L'ampliació de l'estat d'alarma i les restriccions per prevenir que la pandèmia avanci continuen generant un degoteig d'ajornaments i anul·lacions en un mes especialment viu per a la cultura gironina. Si el Black Music Festival, el Sant Feliu Fest, ElMini o el MOT van ser dels primers a rebre pel coronavirus, ara se'ls afegeix una segona tanda de baixes que deixa pràcticament sense activitats culturals un mes tradicionalment bulliciós gràcies a Sant Jordi, el festival Strenes a Girona o el Sismògraf d'Olot.

La maquinària prèvia a la diada es va aturar fa dies, a l'espera d'una nova data per a celebrar un atípic Dia del Llibre abans de l'estiu, una cita perquè autors i lectors es retrobin al carrer, encara que no sigui 23 d'abril, en una important festa literària no només pel valor simbòlic, sinó també perquè genera entorn d'uns 22 milions d'euros de facturació a Catalunya per al tocat sector del llibre.

En l'apartat musical, l'abril és temps d'Strenes a Girona. De la trentena de propostes d'enguany, oficialment se n'han suspès dues: la multitudinària inauguració sorpresa al terrat de l'Oficina de Turisme de la Rambla (28 de març) i el concert de Lee Ranaldo i Refree a l'Auditori (17 d'abril), perquè han cancel·lat la gira per presentar el seu projecte conjunt. Pel que fa a la resta, fonts del festival assenyalen que preveu informar en els pròxims dies de com queda la programació de la vuitena edició.

Qui sí que ha anunciat ja que a causa de l'allargament del confinament busca una alternativa amb els músics i l'ajuntament és l'Ítaca Escala, que s'havia de celebrar l'11 i 12 d'abril amb artistes com Manel, Lildami o el Pot Petit. El festival empordanès ja va haver de suspendre la cita escalenca l'any passat, però en aquell cas la culpable va ser la pluja.

Una altra de les cites culturals més destacades de l'abril, el Sismògraf d'Olot, també tremola per la crisi sanitària. El festival de dansa, previst del 23 al 26 d'abril, ara com ara segueix en peu, però els organitzadors estan en contacte i en els propers dies, en funció dels esdeveniments, prendran una decisió sobre la cita, que és un dels festivals estratègics d'arts escèniques del país, amb un pes específic no només com a espai d'exhibició sinó també com a mercat per a programadors.

Al teatre, tot està també en pausa. Al Municipal de Girona les primeres setmanes d'abril estan ocupades pels concerts de l'Strenes, però la programació del Teatre de Salt, per exemple, ha quedat temporalment suspesa, a l'espera de veure com evoluciona la situació, i estan treballant per reprogramar les funcions que s'han perdut, sempre que sigui possible, quan torni la normalitat.

O a la Planeta de Girona, que ha hagut d'afegir als ajornaments dels primers quinze dies de l'estat d'alarma, l'estrena de Serà el nostre secret, de Daniela Feixas (del 25 al 29 de març) i d'Infanticida, el 3 i 4 d'abril.

Al Jardí de Figueres ja anuncien noves dates, i espectacles com Miedo i Adéu, Peter Pan, previstos per la primera setmana d'abril, es faran el 23 de maig i el 13 de setembre, respectivament.