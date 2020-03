Un Black Music Festival des del sofà de casa

Ben l'Oncle Soul, Snarky Puppy, The Cat Empire o Ash Grunwald són alguns dels artistes que havien de participar enguany en un Black Music Festival que s'ha vist durament afectat per la crisi del coronavirus. L'organització del festival de música negra ha anunciat que està treballant per trobar noves dates. No obstant això, quelcom tan natural com poder gaudir d'un concert en directe a curt plaç sembla ara mateix una utopia, davant la incertesa del moment i la dificultat de fer un pronòstic fiable sobre quan tornarem a aquella avui enyorada normalitat.

Amb tot, i gràcies a plataformes com Youtube, durant aquest període de confinament podem descobrir els directes de tots aquests artistes que hauríem hagut de poder veure aquests dies, esperant que més aviat que tard sigui possible que passegin pels escenaris gironins. Et descobrim cinc actuacions dels artistes del BMF 2020 per gaudir-los des del sofà de casa.

1. Snarky Puppy. Amb 3 premis Grammy a les seves espatlles, aquest col·lectiu de jazz instrumental originari de Brooklyn, era un dels plats forts d'aquesta edició del festival. La seva actuació estava prevista pel dissabte 21 de març a l'Auditori de Girona. A Youtube hi podem trobar diversos vídeos, entre els quals el d'aquesta actuació, que va tenir lloc la primavera de 2018 a la ciutat d'Ashville, als Estats Units, i en la qual donen bona mostra de la seva excepcional capacitat per fusionar jazz, amb funk i gotes de rock. Un directe per vibrar.

2. Ben l'Oncle Soul. El músic francès Benjamin Duterde és un dels grans referent del soul fet a Europa. Sense anar més lluny, el seu debut discogràfic va ser llançat a tot el món de la mà del mític segell nord-americà Motown. Ben l'Oncle Soul havia d'actuar el divendres 20 de març a l'Auditori de Girona. Aquí podem gaudir del vibrant directe que va oferir dins el festival de jazz de Viena el 2014 amb el grup Monophonics. Tot un tresor.

3. The Cat Empire. Amb més de dues dècades de trajectòria, els australians The Cat Empire eren una altra de les grans apostes del cartell. El grup de jazz, funk i rock tenia previst actuar a la sala La Mirona de Salt el diumenge 29 de març. Aquí us deixem el vídeo del concert que van oferir l'octubre de 2013 a Bèlgica. Un explosiu còctel de ritmes que de ben segur aviat podrem veure a les comarques gironines novament.

4. Ash Grunwald. També des d'Austràlia arriba aquest peculiar artista que fusiona el rock, el blues i la psicodèlia amb una formula magistral que només ell sap. En el seu cas, el concert estava programat el 13 de març a la sala Clap de Mataró i va ser la primera actuació que es va veure afectada pel confinament. Recuperem el concert que va fer a la sala de l'Associació Bocanegra, al petit municipi asturià de Valles el gener de 2018. Poseu-vos còmodes.

5. Women Soldier. Combatives, il·luminadores i fascinants. El projecte format per Awa Fall, Belén Natalí, High Paw i Matah havia de presentar el divendres 20 de març a La Mirona de Salt, amb Chalart58, la seva efervescent aposta pel dub i els ritmes jamaicans d'arrel urbana. Recuperem l'actuació que van oferir en l'última edició del Rototom Sunsplash de Benicàssim. Una delícia per moure l'esquelet.