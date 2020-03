Rosalía publica el tema "Dolerme" des del seu confinament

Rosalía ha volgut aportar el seu granet de sorra a millor l'estat d'ànim de la societat tot publicant aquest dimarts la cançó Dolerme, un nou single que arriba en ple confinament per combatre la crisi provocada pel coronavirus. Tot i que l'artista no concreta quan la va compondre, sí que ha explicat a les xarxes que també ella "està en quarantena" i que va decidir "posar la seva energia i el seu cor en fer quelcom pels altres".

"La cançó es diu Dolerme, i espero que us faci sentir una mica millor, com a mi quan la vaig fer. Si us plau, cuideu-vos i cuideu els que teniu al voltant, amb tot el meu amor", ha escrit l'artista en una piulada al seu perfil de Twitter. El nou single es pot escoltar en diverses plataformes d'streaming, com Spotify, Deezer o YouTube.

Dolerme és una cançó d'aire pop-rock, amb una base dominada per la guitarra acústica. La lletra remet a algú que es va veure eclipsat per una exparella. "Por todas esas veces que me puse detrás, y yo cambié lo mío por lo que tú querías", arranca la cançó. "Esas bixis que ahora tienes baby, no saben que... Lo que les espera (...)".

"Yo ya no sé por qué no quiere dolerme, acelero para ver si consigo estrellarme. Quiero que lo veas y no pienses en detenerme y así demuestras que has podido olvidarme", canta més endavant.

Aquesta és la segona cançó que Rosalía publica enguany, després que al mes de gener va llancés Juro qué, acompanyada d'un videoclip protagonitzat per l'actor Omar Ayuso.