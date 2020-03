El concert de Bon Iver al Palau Sant Jordi s'ajorna fins al 23 de gener de 2021

El concert del nord-americà Bon Iver previst pel 17 d'abril al Palau Sant Jordi queda posposat fins al 23 de gener del 2021 a causa de la crisi sanitària pel coronavirus, segons ha anunciat aquest dimecres la productora Live Nation. Les entrades per l'espectacle original seran vàlides per la nova data. Aquest ajornament s'afegeix al degoteig d'espectacles previstos al Palau Sant Jordi per al mes de març i abril i que han quedat posposats, com Maluma, Dua Lipa, David Bisbal, Nick Cave i Chayanne.

De moment, es mantenen al calendari previst els concerts de Pablo López (4 d'abril), Beret (6 de juny), Manuel Carrasco (12 de juny), Camila Cabello (30 de juny) o Alicia Keys (7 de juliol).

Pel que fa al Sant Jordi Club, els últims dies s'ha confirmat els ajornaments dels concerts de Fangoria i Maldita Nerea, i s'ha cancel·lat el de The Cat Empire, previst per al 28 de març.