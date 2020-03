Estopa oferirà un concert a través d'Instagram aquest divendres

El món de la música continua buscant fórmules per mantenir el contacte amb el seu públic davant la impossibilitat de fer concerts per la crisi del coronavirus. Un dels últims artistes a sumar-se a la iniciativa és Estopa. David i José Manuel Muñoz porten uns dies estudiant la manera de fer un directe en streaming pels seus seguidors. El problema és que els dos germans es troben confinats per separat en els seus respectius domicilis.



Finalment el duet ha trobat la manera de fer realitat aquesta actuació de forma simultània. El concert serà aquest divendres, "just després dels aplaudiments diaris al personal sanitari" que tenen lloc a les 8 del vespre, a través del seu perfil d'Instagram. La popular banda de pop i rumba, que s'enfronta d'aquesta manera a un nou repte en la seva carrera, repassarà temes que formen part del seu nou disc "Fuego" (Sony Music), que va sortir publicat la passada tardor, i també interpretarà alguns dels seus èxits més emblemàtics.





Se hace saber ke este viernes 27 de marzo estaremos emitiendo en directo por https://t.co/7gNW7YKneC , justo después del aplauso a nuestr@s sanitari@s. ???? — Estopa (@estopaoficial) March 24, 2020

El grup tenia previst iniciar lad'aquest àlbum, el vuitè de la seva extensa carrera, el pròxim mes d'abril. No obstant això, el confinament de la població podria fer ajornar alguns dels primers concerts. La gira té previst passar el pròxim 6 de juny pel Pavelló de Fontajau dei l'11 d'agost pel festival de Cap Roig de