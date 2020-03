Recórrer el Teatre-Museu Dalí de Figueres des de casa amb tecnologia punta

La Fundació Dalí ha renovat la visita virtual amb una nova tecnologia que permet acostar-se al Teatre-Museu de Figueres des d'una nova perspectiva. La nova experiència en línia permet una visita interactiva i incorpora la visualització tipus "casa de nines", similar a una maqueta 3D en què s'observen les estances sense parets, per donar la sensació d'estar caminant per les sales del gran objecte surrealista a porta tancada.

Així, en tot moment té la visió de conjunt de l'espai, un edifici que Salvador Dalí ja va concebre com un tot, com una obra en si mateix. A més, permet a l'internauta crear el seu propi itinerari, amb continguts i durada personalitzats i, sobretot, sense barreres arquitectòniques. El recurs està disponible al web de la Fundació Dalí i des de qualsevol dispositiu mòbil, perquè l'eina està pensada per completar des del mòbil una visita presencial. L'usuari pot passejar de forma àgil i fluida per les diferents plantes i escollir un dels onze espais visitables sense que la imatge es distorsioni o trigui a descarregar-se.

En total, s'ofereix la visita per nou sales i dos passadissos, entre els quals hi ha el pati central, l'escenari sota la cúpula, la sala Mae Est o la del Palau del Vent, per exemple. Un cop a dins de la sala escollida, la contemplació d'una obra es veu enriquida amb informació complementària ?apta per a tots els públics- que consisteix en textos, enllaços al catàleg raonat de pintures i al d'escultures, a articles i publicacions, fotografies històriques o contingut audiovisual que contextualitzen la peça.

Hi ha cinquanta punts d'informació, i també una vintena de tasques, algunes de les quals són propostes pedagògiques per al públic infantil. Durant el recorregut es donen pistes als usuaris per descobrir el funcionament de determinats dispositius tal com Dalí havia previst en el seu museu i que, a vegades, passen desapercebuts. És el cas de la Princesa Cibernètica al damunt de la qual es desplega una vidriera de plaques pintades sobre metacrilat.



Metodologia de treball

S'ha utilitzat la tecnologia nord-americana Matterport per digitalitzar els espais en format 3D i resolució 4K. Fins ara aquest sistema s'ha aplicat principalment en l'àmbit dels museus de la tècnica i les ciències naturals amb finalitats pedagògiques, i és força desconeguda en el món dels museus d'art, segons la Fundació Dalí.

Per a generar aquesta nova visita virtual s'han pres fotografies d'alta resolució i posteriorment s'ha fet l'escaneig amb làser i la filmació amb càmeres 360º dels espais del museu. S'ha pogut arribar a llocs recòndits com la Sala Poesia d'Amèrica o la Torre dels Enigmes i fins i tot a racons on el visitant no pot accedir, com l'interior del Taxi plujós -el cadillac del pati central- o l'altar de sota la cúpula que mostra l'oli Explosió de fe mística en el centre d'una catedral.

Amb aquest material, s'ha procedit a elaborar la visita virtual i un model digital tridimensional d'alta resolució, que és el que es coneix com a "casa de nines", una maqueta 3D on es veuen les sales a vista d'ocell sense parets. A la cinquantena de punts d'interès escollits inicialment se n'hi podran incorporar progressivament d'altres.

L'objectiu d'aquesta aposta tecnològica encarregada a l'empresa Know my Story és posar la tècnica "al servei de l'educació i de l'entreteniment per apropar el patrimoni a un públic global", segons la fundació. El projecte ha estat coordinat per Cinzia Azzini, responsable de l'Àrea digital de la Fundació Dalí, amb la col·laboració d'Anna Garcia, membre del Servei Educatiu. La revisió acadèmica ha anat a càrrec del Centre d'Estudis Dalinians i la supervisió tècnica, del departament de Conservació i Restauració.