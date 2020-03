Ajornades les convocatòries d'ajuts culturals de Girona

L'Ajuntament de Girona mantindrà totes les convocatòries d'ajuts, beques i subvencions del Servei de Cultura i de La Marfà - Centre de Creació Musical previstos per a aquest any, si bé la seva aprovació i publicació s'haurà d'ajornar fins que s'aixequi l'estat d'alarma. A més, el consistori preveu allargar els terminis de desenvolupament i justificació dels projectes subvencionats o becats. Es tracta d'una mesura que afecta els ajuts Girona Kreas, de formació artística no reglada, de recerca i creació artística, i de producció i difusió artística; les subvencions Amplia Cultura; el Programa d'acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office, i el Programa de suport a la creació de La Marfà, entre altres. Malgrat l'ajornament de les convocatòries, totes aquelles persones i entitats que estiguin interessades en presentar-se a alguna de les línies d'ajuda a les arts i a la cultura de l'Ajuntament de Girona poden començar a preparar els seus projectes a partir de la informació de les bases de les beques o subvencions, publicades al web www.girona.cat/subvencions. En cas de dubtes o qüestions relacionades amb les bases, o amb la manera com s'ha de preparar un projecte artístic o un pressupost, els usuaris i usuàries es poden adreçar als correus cultura@ajgirona.cat o lamarfa@ajgirona.cat.