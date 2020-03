Petites píndoles teatrals, l'antivirus de Temporada Alta

Un Temporada Alta fora d'hores, en l'arrencada de la primavera, de butxaca i d'estar per casa ha aparegut aquests dies a la xarxa com a recepta contra el coronavirus. La iniciativa, batejada com a AntivirusTA, proposa petites dosis d'arts escèniques, en vídeos de menys de cinc minuts de durada, i a càrrec d'alguns dels artistes habituals del festival gironí.

Un tastet de Malditas plumas, l'espectacle de dansa que Sol Picó havia d'estrenar avui al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Pere Arquillué recitant Vicent Andrés Estellés o el Niño de Elche posant veu als malsons de mossèn Cinto Verdaguer en una instal·lació de CaboSanroque són algunes de les píndoles teatrals que ofereix aquests dies el canal de YouTube de Temporada Alta.

Va arrencar dimarts amb una desena de vídeos que han gravat artistes com Vicky Peña, Francesc Orella o Jordi Martínez amb fragments de poemes, obres literàries i espectacles, i n'anirà sumant de forma progressiva en els propers dies per animar la gent a no sortir de casa i alleujar el confinament.

Entre els artistes que ja han anunciat que se sumaran a la iniciativa, hi ha Julio Manrique, Sílvia Pérez Cruz, Clara Segura, Hermanos Oligor y Microscopía, Baró d'Evel o Mario Gas, a més de Tortell Poltrona, Lluís Homar o Sílvia Munt.