Cancel·lat el concert de León Benavente al festival Strenes

León Benavente ha confirmat que no actuarà dins la programació del festival Strenes, com estava previst, pel coronavirus. El grup havia de tocar el 4 d'abril a la sala la Mirona de Salt, però a causa de l'emergència sanitària s'ha vist obligat a suspendre el concert.

"Ens agradaria poder tocar com abans millor però hem de seguir les recomanacions i posar-hi de part nostra perquè això acabi tan aviat com pugui", diu el grup en un comunicat, que assenyala tornarà l'import de les entrades a partir de dilluns pels mateixos canals que van ser comprades.

Pel que fa a la resta de la programació del festival, l'organització assegura que "està treballant intensament pe presentar la millor edició possible de l'Strenes 2020", però que "malauradament hi ha alguns concerts que no es podran posposar".