El pirateig de diaris i revistes a través de les xarxes socials o WhatsApp és delicte

En els últims dies s'ha detectat el pirateig dels continguts de diaris i revistes, i la seva difusió a través de les xarxes socials o de WhatsApp, fet que es tracta d'un delicte perseguible i penat. En concret es tracta d'un delicte contra la propietat intel·lectual i industrial, segons indiquen fonts jurídiques, que porta associades penes d'entre sis mesos i quatre anys de presó, així com una multa de dotze a vint-i-quatre mesos. Incorren en ell les persones que realitzen la difusió il·legal del diari, tant la que duu a terme el primer enviament dels continguts, com aquells que van reexpedint-lo als seus diferents contactes, moltes vegades sense saber que es tracta d'un delicte.

En el cas de Diari de Girona va circular per les xarxes una notícia manipulada on es parlava d'un positiu per coronavirus a l'Estartit que mai va existir. L'autor de la manipulació va enviar una captura de pantalla de la web amb una notícia amb el titular i el text manipulat.