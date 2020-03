El Festival Sismògraf s'ajorna al setembre en format més petit i amb companyies catalanes

L'Ajuntament d'Olot ha anunciat que el festival estratègic de dansa Sismògraf, que s'havia de fer del 23 al 26 d'abril, s'ajornarà fins a finals de setembre pel coronavirus. Les dates no estan confirmades encara. Serà en format més petit i amb la participació de companyies catalanes.

"Renunciarem a la part més internacional però donarem oportunitat a les companyies catalanes perquè sentim el deure i més en aquests moments de crisi tan important del sector cultural", ha afirmat l'alcalde.

També ha dit que el pressupost serà "radicalment diferent" però que ara és massa aviat per donar-ne més detalls. Ho ha explicat en el ple extraordinari d'aquest divendres que s'ha fet de forma telemàtica, el primer que fa la institució.

Segons converses entre l'Ajuntament d'Olot i la Generalitat, que també participa en l'organització, s'ha decidit ajornar-lo fins a finals de setembre i mantenir així la cita del festival estratègic per aquest any.

L'alcalde de la ciutat, Pep Berga, ha explicat que "farem un Sismògraf més petit per donar l'oportunitat a totes aquelles companyies que ja havien treballat perquè no perdin cap ingrés", ha detallat l'alcalde, i ha afegit que, al mateix temps, permetrà "dinamitzar el comerç i l'hosteleria". "Tot allò que sigui reprogramable" es farà, ha afegit. En aquest sentit, ha subratllat la necessitat de fer costat al sector cultural perquè, arran del confinament, aquest any "ho passaran molt malament".

El que sí que es mantindrà serà la jornada professional que es preveia el mes d'abril amb la participació d'una vuitantena de participants i que es farà de forma telemàtica. Berga ha explicat que el pressupost serà "radicalment diferent" però que no pot donar més detalls perquè encara hi ha serrells, com ara les dates (podria fer-se l'últim cap de setmana de setembre però no està tancat).



Es reprogramaran els muntatges

"Res no es crea ni es destrueix. Tot e(n)s transforma" és el lema del nou format del Sismògraf que s'ha hagut d'adaptar a la pandèmia del coronavirus. Es vertebrarà en tres àmbits d'actuació: la jornada de professionals que es farà telemàtica a l'abril, actuacions a la tardor i una línia d'ajuts per donar suport a la dansa.

Els organitzadors expliquen que "es reprogramaran el màxim d'espectacles que s'haurien d'haver fet a l'abril" en forma de Rèpliques (quan passen fora del dia del festival) i Piroclasts (espectacles fora d'Olot) o dins de la programació estable d'arts escèniques d'Olot el 2021.

Pel que a la jornada per a professionals, es manté el dia 24 d'abril però es retransmetrà per la xarxa i es podrà consultar posteriorment. Els temes d'enguany són "Emergència climàtica i cultura", la presentació de projectes a la cambra magmàtica, els speed meetings amb les companyies que havien de participar al festival i una festa de comiat per xarxes socials.



Suport a les companyies de dansa

Com a festival estratègic de dansa a Catalunya, està treballant amb Cartalan Arts per iniciar línies d'ajut per a les companyies. La primera fase consistirà en contactar amb totes elles per conèixer necessitats per després trobar, cas per cas, la millor manera d'ajudar-les. Els contactes amb companyies ja han començat.

Aquesta edició posava l'accent en la sostenibilitat i en la responsabilitat, tan social com ecològica. Així per exemple, els programes que ja s'havien imprès es lliuraran a l'associcació Integra que treballa amb persones amb discapacitat perquè els donin un altre ús en els seus equipaments.



Un confinament molt dur per al sector

La directora admet que la crisi del coronavirus i el confinament està essent "molt dur" per al sector de les arts. Una disciplina que, des del seu punt de vista, s'ha de gaudir "en viu" per mantenir el contacte entre creador i audiència. Tot i això fa la següent reflexió. "La tecnologia ens haurà ajudat a veure que podem trobar-nos molt més sense necessitat de desplaçar-nos, ens haurà ajudat a desenvolupar maneres de compartir informació i assumir-la amb calma, i ens ajudarà també a trobar noves maneres d'explicar propostes artístiques".

I conclou que, de la mateixa manera que els científics treballen per trobar una vacuna, des del Sismògraf es buscaran "noves maners de fer un festival i de posar en relació creadors, professionals i ciutadans".