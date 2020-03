Xifren en cinc milions d'euros les pèrdues dels músics entre març i maig

L'Acadèmia Catalana de la Música calcula que els músics perdran uns cinc milions d'euros entre els mesos de març i maig per la crisi del coronavirus. A l'estimació, que s'ha calculat tenint en compte dades de facturació del 2019, cal afegir-hi també la davallada d'ingressos provinents dels drets d'autor, d'entre el 15 i el 30% respecte a l'any anterior, segons les dades d'un informe de l'Acadèmia, que exigeix mesures per evitar la «devastació» del sector.

L'estudi assenyala que l'impacte de l'emergència sanitària lligada a la covid-19 als equipaments de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya pot ser d'1,5 milions d'euros setmanals en pèrdues. L'entitat, a la que estan adherides la Mirona de Salt o el Sunset Jazz Club de Girona, per exemple, inclou dades d'unes vuintana sales de concerts que tenen uns 1.600 treballadors en plantilla.

Per la seva banda, l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC) xifra en 3,2 milions les pèrdues acumulades fins ara, que podrien arribar fins als 18 milions si la situació s'allarga fins al juny, amb uns 3.476 concerts suspesos i 224 afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació, cosa que representa el 57% de les seves plantilles.

Amb totes aquestes dades, l'Acadèmia que lidera Gerard Quintana demana un pla de xoc a les administracions que prevegi l'increment «immediat» del pressupost de cultura fins arribar al 2% del total i la creació d'un gabinet de crisi amb la participació de la conselleria de Cultura i d'Economia per fer un seguiment de la situació d'alarma i preveure possibles limitacions d'aforament; i la creació de línies d'ajut tant per artistes com per empresaris.

També reclamen que es mantinguin les subvencions i ajuts malgrat que les activitats no es puguin dur a terme, que s'ampliïn els terminis d'execució i una injecció econòmica a les xarxes i circuits de programació públics i privats per estimular la reprogramació d'activitats. En relació amb els impostos, reclamen una reducció de l'IVA de les entrades de concerts al 4%.