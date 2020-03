El passat dels museus reviu entre fils de Twitter

Una de les primeres fotografies que es conserven del pati de can Quintana, l'actual Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, o una estampa del port de Palamós als 50 on es pot veure l'antic Tinglado, reconvertit ara en la seu de la col·lecció permanent del Museu de la Pesca, són algunes de les imatges que han penjat aquests dies els museus gironins gràcies a una iniciativa que ha permès ressuscitar, si més no, a Twitter, imatges del passat d'equipaments culturals de tot l'Estat.

La iniciativa, nascuda del Museu de Guissona, animava els equipaments culturals a mostrar una imatge del seu primer espai expositiu i reptar tres museus més a seguir la cadena, un fil a la xarxa social que ara ja suma desenes de museus. De la primera fotografia de l'única sala del primer museu de Guissona, en uns baixos de l'ajuntament lleidatà a mitjans del segle XX, el fil ha arribat a tenir imatges d'equipaments com el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Thyssen de Madrid o l'Institut Valencià d'Art Modern.

Entre els museus gironins que s'han sumat al repte de compartir a la xarxa fotografies antigues amb les etiquetes #firstmuseum i #museusacasa hi ha el Museu de l'Empordà; el de Ripoll, mostrant la sala de l'Arxiu-Museu de Sant Pere de 1928 o l'Arqueològic de Banyoles, que ha penjat com era la sala de Prehistòria el 1945.

La iniciativa és un bon esquer per recuperar el passat proper d'alguns, com el Niu sobre el Bòlit de Girona, o descobrir el llunyà d'alguns equipaments, com els museus d'Olot, que tenen origen en el Museu Biblioteca d'Olot, una iniciativa inèdita a l'àmbit local català que el 1905 ocupava tres sales de l'Hospici amb col·leccions d'art, ciències naturals o vulcanisme, a més de cartells i dibuixos de Joaquim Vayreda. O encara més enrere, el 1870, amb una foto d'una de les primeres sales del que posteriorment esdevindria el Museu d'Art de Girona. Fa 150 anys l'anomenat Museu Provincial d'Antiguitats i Belles Arts era al monestir de Sant Pere de Galligants, que ara acull el Museu d'Arqueologia de Catalunya.