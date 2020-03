White Summer destinarà el 20% de la venda d'entrades durant el confinament, a la lluita contra el COVID-19

White Summer Group ha anunciat que donarà el 20% de la recaptació de les entrades venudes durant el confinament -des del 14 de març fins que acabi- a la lluita contra el coronavirus. El grup català que està organitzant el festival White Summer que se celebrarà a l'agost a Pals entregarà els fons al departament de Salut de la Generalitat.

El festival es renovarà i apostarà amb força per les actuacions musicals.

El grup que organitza un festival per on van passar l'any passat 151.000 persones se suma així a la campanya solidària #JoActuoxdonar sorgida durant aquesta crisi.

Les entrades generals para White Summer Experience tenen un cost de 8 euros i donen accés a tot el recinte del festival, excepte als concerts que tindran un preu de 15 euros.

Ja estan a la venda les entrades de concerts com C. Tangana (1 d'agost), Ramon Mirabet (6 d'agost), Doctor Prats (7 d'agost), Carlos Sadness (8 d'agost) i Guitarricadelafuente (13 d'agost).

La fundadora del festival, Miryam Cuatrecasas, ha volgut remarcar que "per poder seguir celebrant l'art de viure el mes d'agost a la Costa Brava, és imprescindible que tots ajudem i mostrem la nostra cara més solidària".

El director estratègic del Grup desitja que "aquesta donació per part nostra contribueixi a l'escassetat de recursos actuals en centres hospitalaris i reforci la seguretat del personal mèdic a Catalunya".

El grup porta a terme cada any altres obres socials i fundacions al territori.

El festival es presenta per aquest estiu amb el lema "Un espai, dos mons" i està preparant una posada en escena renovada que representa una evolució en el seu format.

White Summer Experience y White Summer Sounds comptarà amb un programa per a un públic de totes les edats i gustos. Per a la pròxima edició s'ha fet una forta aposta per l'oferta musical. S'hi espera que hi passin artistes de primer nivell.