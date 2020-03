El 20% de la venda d'entrades del White Summer durant el confinament, a Salut

El festival White Summer de Pals ha anunciat que donarà el 20% de la recaptació de les entrades venudes durant el confinament –des del 14 de març fins que acabi– a la lluita contra el coronavirus. L'organització de la cita empordanesa entregarà els diners recaptats al Departament de Salut per reforçar la protecció dels professionals sanitaris. El festival té a la venda les entrades per als primers artistes anunciats, que són C. Tangana (1 d'agost), Ramon Mirabet (6 d'agost), Doctor Prats (7 d'agost), Carlos Sadness (8 d'agost) i Guitarricadelafuente (13 d'agost).