Les llars dels artistes, un refugi en la quarantena

«No hi ha res tradicional, ni heretat, ni repetit ni copiat», va deixar escrit Josep Pla sobre la casa de Salvador Dalí a Portlligat. La casa al cap de Creus, definida pel mateix pintor com una «autèntica estructura biològica» que creixia en metres i estances a mesura que anava incorporant noves barraques de pescadors a l'estructura original, està tancada a pany i forrellat, com tots els museus, per evitar que l'epidèmia es faci més forta. La casa museu continua, però, oberta la xarxa.

La tecnologia permet fer un tastet virtual de la que va ser l'única casa estable del pintor figuerenc, el lloc on va viure i treballar habitualment des del 1930 i fins al 82, quan amb la mort de Gala va fixar la seva residència al castell de Púbol. A banda del Rebedor de l'Ós, porta d'entrada al laberint, el visitant virtual pot accedir també als exteriors de la casa, abocada sobre la badia de Portlligat, un espai on, segons Dalí, «hi ha una tranquil·litat geològica: és un cas planetari únic», un oasi de pau que potser ens ajuda a passar millor el confinament.

Però la casa de Portlligat no és l'únic refugi virtual, a redós de la pandèmia, per als amants de l'art i la cultura interessats en indagar en les llars d'artistes i creadors.

La Casa Masó, casa natal de l'arquitecte gironí i una de les obres més importants de la seva arquitectura, també proposa aprofitar la quarantena per fer una passejada virtual per l'edifici del carrer Ballesteries de Girona, fruit de la successiva unió de quatre cases adquirides per la família Masó entre mitjans del segle XIX i principis del XX.

Des de la pàgina de la Fundació Rafael Masó a Google Arts & Culture es poden recórrer les diferents habitacions, que conserven la decoració i el mobiliari noucentistes, descobrir les obres més importants que s'hi exposen i també visitar algunes exposicions virtuals.

El disseny confortable però auster del menjador, presidit per la preciosa làmpada dissenyada per Masó; els mobles ideats pel casament del seu germà Joan o el cosidor són algunes de les sales que es poden explorar, tot esperant temps millors, per gaudir en directe de les vistes de l'Onyar des de la galeria, un dels racons més especials de la casa.

I ja fora de les comarques gironines, aquests dies també reben visites virtuals la Vil·la Casals, la casa que el viol·loncelista Pau Casals va fer construir l'any 1910 al passeig marítim de Sant Saltavor, al Vendrell, on va viure fins que es va haver d'exiliar; l'anomenada Casa Gaudí al Parc Güell de Barcelona, una casa mostra de l'urbbanització modernista que va ser residència de l'arquitecte des del 1906 i fins al 1925, o el Cau Ferrat de Sitges, la casa-taller de Santiago Rusiñol.