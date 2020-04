Germà Negre estrena "Fet a mida", el tercer tema de "Kumbaià"

Els banyolins Germà Negre avancen Fet a mida, el tercer single del nou treball, titulat Kumbaià. Aquest nou tema de la banda del Pla de l'Estany és una sàtira de les actituds més capitalistes de la societat. "Podria ser perfectament la lletra d'un espot publicitari a on et conviden a consumir, a fer-te la vida a mida però al mateix temps a veure la conformitat com una actitud positiva", asseguren.

Fins al moment, Germà Negre ja havia donat a conèixer el primer senzill de Kumbaià amb la publicació de Camí ral, una cançó i videoclip que comptava amb la col·laboració de Kelly Isaiah, cantant dels Koers, i de Seguirem brindant, una rumba energètica ideal amb una lletra que balla entre el dubte i l'alegria i una música amb clara sonoritat mediterrània.

Germà Negre publicaran el 15 d'abril el seu tercer treball després de Els àngels fan torrades (2015) i Molt de porc i poca salsitxa (2018), pel que han tornat a comptar amb la producció de Marcel Caselles. Kumbaià és un treball que apel·la a la cultura "cumba" i a la Moreneta com a màxima expressió del caràcter humorístic i estripat del grup. La Verge de Montserrat es converteix en el gran nexe de reivindicació del hipisme i els "xirucaires", com a forma d'entendre la vida i la música.