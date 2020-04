L'In-Somni es trasllada del maig al setembre

El festival In-Somni, que s'havia de celebrar el 15 i 16 de maig entre Sarrià de Ter i la sala La Mirona de Salt, ja té pla B. Obligats per les circumstàncies i la disponibilitat dels grups, es celebrarà el 18 i 19 de setembre al parc de la Cope de Sarrià, inclosos els concerts anunciats inicialment a La Mirona. El festival incorporarà al recinte un village des d'on seguir els concerts, amb un mercat de roba, discos i lliures i espai per a food-trucks.

El festival ja havia anunciat els primers noms, entre els quals hi ha el grup japonès King Brothers, ara pendents de confirmar l'assistència per les restriccions de la Covid-19; els francesos Willis Drummond, Zugzwang i la rapera barcelonina Anier, liderat una nit dedicada al rap gironí fet per dones. Ara s'hi sumen Xarim Aresté, amb banda i presentant nou disc; Pulpopop, The Capaces o Karabash, entre d'altres.

Les entrades ja adquirides seran vàlides pel setembre, però qui ho vulgui rebrà el retorn de l'import.

Amb l'objectiu d'homenatjar els professionals de la sanitat de la comarca del Gironès, tindran l'entrada gratuïta si presenten una acreditació que ho demostri.