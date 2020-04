L'Strenes arrencarà el 26 de juny amb el gruix del cartell original

El festival Strenes de Girona, que s'havia de celebrar del 28 de març al 3 de maig, arrencarà el 26 de juny una «edició especial post-quarentena» que preservarà el gruix del cartell original. Aquesta edició d'estiu a causa de l'epidèmia s'allargarà fins l'11 de juliol i comptarà amb 24 concerts, entre els quals destaquen Sopa de Cabra, La Casa Azul, el doblet de Miki Núñez, Fangoria o el recital per commemorar el 25è aniversari de l'Unplugged de Nirvana amb la violoncelista Lori Goldston. També mantenen la seva participació Blaumut, Judit Nedderman, Maika Makovski, Tomeu Penya, Obeses o Oques Grasses, Koers i Germà Negre, que actuaran a la Xefla d'Strenes, una de les novetats d'enguany.

El director del festival, Xavi Pascual, destaca la dificultat de mantenir el màxim de la programació inicial, pel fet d'haver de quadrar les agendes dels artistes amb la disponibilitat dels espais on s'han de celebrar, com l'Auditori de Girona o el Centre Cultural la Mercè. «Ha estat com fer un tetris, no ha estat una feina fàcil, han sigut deu dies de treball intens i per això hem demanat marge i confiança al públic que ens preguntava què passaria amb el festival d'enguany», assegura Pascual, que indica que no volien «donar concerts per anul·lats o ajornats, sinó generar confiança, buscar una data per dir que ens en sortirem».

En aquest sentit, apunta que tenien clar que no volien fer una versió reduïda de l'Strenes, sinó garantir el millor festival possible en aquestes circumstàncies. «Si no haguéssim pogut mantenir un percentatge elevat del cartell, ho haguéssim anul·lat tot, malgrat que això ens deixaria en molt mala situació pel que fa a les pèrdues econòmiques», diu.

«No tenim cap informació privilegiada, però sí la confiança que això acabarà i que farem vida normal. Les cancel·lacions que s'han produït fins ara ja han estat un cop dur pel sector, però si nosaltres, que serem dels primers a tornar, no podem posar-nos en marxa el 26 de juny, significarà que la davallada és brutal per a la música en viu», assegura Pascual, que també és el responsable dels festivals Sons del Món i Acústica.

Una de les marques del festival gironí són els concerts de presentació de les últimes novetats de l'escena musical. «Per desgràcia, tot apunta que aquesta filosofia es mantindrà, perquè serem dels primers esdeveniments a tornar i fins i tot tindrem més estrenes de les que havíem previst, perquè malauradament alguns artistes han hagut de suspendre les actuacions prèvies a la de Girona», diu.

Les entrades ja adquirides continuaran sent vàlides per a les noves dates, i per aquells concerts que encara no tenien els aforaments complets, continua la venda al web del festival.Pascual insisteix ara que cal que la feina dels festivals sigui ara «corresposta pel públic», evitant tantes devolucions com sigui possible. «Hem de començar a capgirar la situació», assegura el director.

Qui vulgui tornar l'entrada té el dret i la possibilitat de fer-ho, però Pascual assenyala que mantenir-la és «un acte de responsabilitat amb un sector molt tocat», i més tenint en compte que el 65% del pressupost del festival depèn de la venda de tiquets.

Pels qui vulguin fer un tastet del festival, dissabte a les sis els artistes faran un acte de presentació al web de l'Strenes.